Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

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Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da çapa motoru devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan çapa motoru devrildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan çapa motoru devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Darende Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (48) idaresindeki çapa motoru sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü ile S.K. (39) ve E.P. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Darende Kayseri Malatya 3. Sayfa Haberler

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