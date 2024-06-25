Malatya'da çadır yangını söndürüldü

Malatya'da bir çadırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Sokak içesinde bir evin bahçesinde kurulu olan çadırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - MALATYA