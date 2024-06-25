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Malatya'da çadır yangını söndürüldü

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir çadırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da bir çadırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Sokak içesinde bir evin bahçesinde kurulu olan çadırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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