Malatya'da Büyü Yöntemleriyle Dolandırıcılık Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Malatya'da Büyü Yöntemleriyle Dolandırıcılık Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Malatya'da muska yapma ve büyü bozma yöntemleriyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 34 milyon TL'den fazla para hareketi bulundu.

Malatya'da muska yapma, büyü bozma gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 34 milyon TL'den fazla para hareketi tespit edilirken, operasyon sırasında büyü malzemeleri ve 100 bin dolar ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kentte muska ve büyü yapma gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslar teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu 27 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyon 168 bin TL para hareketi olduğu tespit edilirken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, sözde büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen Arapça ve eski yazılarla yazılmış ceylan ve yılan derisi, tahta kaşık, bez parçaları, atlet, at nalı, sabun gibi materyaller ile birlikte 100 bin dolar nakit para ele geçirildi. Operasyonda hedef konumundaki 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
