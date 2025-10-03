Malatya'da Beton Dökme İşlemi Sırasında Kalıp Çöktü, 2 İşçi Yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde okul inşaatında beton dökme çalışması sırasında kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton dökme çalışması sırasında kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yapımı süren bir okul inşaatında beton dökme işlemi sırasında kalıplar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sırasında kalıpların altında kalan 2 işçi yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine diğer işçiler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa