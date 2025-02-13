Malatya'da Ayağı Seken Mescit Çadırı Kar Yağışına Dayanamadı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoğun kar yağışının etkisiyle bir çadır mescit çöktü. Yatsı namazı için gelen vatandaşlar, çadırın çökmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Kozluca Mahallesi'nde sınırlı cami sayısı nedeniyle güvenli bir ibadet alanının eksikliğinden dolayı yetkililerden yardım bekleniyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışına dayanamayan mescit olarak kullanılan bir çadır çöktü.
Olay, Kozluca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgedeki etkili kar yağışının ardından, yatsı namazı için mescide gelen vatandaşlar, çadırın çöktüğünü görünce geri dönmek zorunda kaldı. Kozluca Mahallesi'nde sınırlı sayıda caminin bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu tür olumsuz hava şartlarında ibadetlerini yerine getirebilecekleri güvenli bir alanın olmamasından dolayı yetkililerden yardım talep etti. - MALATYA