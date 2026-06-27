Haberler

Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Malatya'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şüpheliler kaçarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Çevre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki A.D.'ye (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol kolundan yaralanan A.D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve fazla kan kaybettiği belirlenen yaralı, ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, biri dolu olmak üzere 2 tüfek kartuşu bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu
AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok

AK Parti'ye geçen başkandan ilk sözler: Rasim aynı Rasim

Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

Ahbap'a yapılan deprem bağışları gündemdeydi, Haluk Levent tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Senegal Irak'ı sahaya çıktığına pişman etti

Irak'ı sahaya çıktığına pişman ettiler