Malatya'da Apartman Yangını Söndürüldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.
Olay, 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlık sokak içerisinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa