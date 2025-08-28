Malatya'da Apartman Yangını Söndürüldü

Malatya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlık sokak içerisinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA