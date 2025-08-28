Malatya'da Apartman Yangını Söndürüldü

Malatya'da Apartman Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı ve inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlık sokak içerisinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır

Soylu sessizliğini Özel için bozdu: Bir an önce gereğini yapın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.