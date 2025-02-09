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Malatya'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Battalgazi ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda R.A. tabanca ile yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Halil Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları belirtilen R.A. ile M.G. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile R.A.'yı sağ bacağından vuran M.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelenin yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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