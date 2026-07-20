Ağır hasarlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Malatya'da ağır hasarlı bir binanın çatısından düşen 35 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi Barukçu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan ağır hasarlı bir apartmanın çatısından düşen 35 yaşındaki Fatih Ulutaş ağır yaralandı. Sokak sakinleri duydukları gürültü üzerine dışarı çıktıklarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Ulutaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fatih Ulutaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı