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Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Sokaklar Doldu

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Sokaklar Doldu
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıkladığı bilgiye göre, deprem 10.07 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Büyük korku ve paniğe neden olan deprem sırasında vatandaşlar sokaklara dökülürken deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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