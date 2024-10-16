Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Sokaklar Doldu

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Büyük korku ve paniğe neden olan deprem sırasında vatandaşlar sokaklara dökülürken deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı. - MALATYA