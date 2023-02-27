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Malatya'da 5.6 deprem, 22 bina yıkıldı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da 5.6 deprem, 22 bina yıkıldı

Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 22 binanın yıkıldığını, yaralıların olduğunu ifade etti.

Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 22 binanın yıkıldığını, yaralıların olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya'da bugün 12.04'te 5.6'lık bir deprem daha meydana geldi. ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını açıklayan Bakan Özer, 20 vatandaşın hastanelere götürüldüğünü açıkladı.

Bakan Özer, "Malatya'da 12.04 itibariyle 5.6 şiddetinde tekrar bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre 22 binamız yıkıldı. 20 vatandaşımızı hastanelere götürdük. 5 vatandaşımızı enkazlardan kurtardık. İlk belirlemelere göre, can kaybımız yok. Tüm ekiplerimiz sahada yıkılan binaların başındalar" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Mahmut Özer Ziya Selçuk Malatya 3. Sayfa Haberler

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