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Malatya'da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı yakalandı

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Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4 ayrı ikametteki hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Malatya'da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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