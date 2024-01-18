Malatya'da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı yakalandı
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4 ayrı ikametteki hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Malatya'da 4 ayrı ikamette hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi ilçesinde 4 ayrı ikamette meydana gelen hırsızlık olayları sonrası çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA