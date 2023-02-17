Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 26 kişinin hayatını kaybettiği sitenin kooperatif başkanı Bursa'da gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da 26 kişinin hayatını kaybettiği sitenin kooperatif başkanı Bursa'da gözaltına alındı Malatya Yeşilyurt ilçesinde 26 kişinin can verdiği 25 dairelik Bulutlar Sitesi'nin Kooperatifi Başkanı Bursa'da gözaltına alındı.

Malatya'da 26 kişinin hayatını kaybettiği sitenin kooperatif başkanı Bursa'da gözaltına alındı

BURSA - Malatya Yeşilyurt ilçesinde 26 kişinin can verdiği 25 dairelik Bulutlar Sitesi'nin Kooperatifi Başkanı Bursa'da gözaltına alındı.

Türkiye'nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Malatya Yeşilyurt ilçesindeki 25 dairelik Bulutlar Sitesi'nde 26 kişi hayatını kaybetti.

Sitenin Kooperatif Başkanı olduğu tespit edilen A.A. Türkiye genelinde depremde yıkılan binaların müteahhit ve sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet ettiği adresinde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Yeşilyurt Malatya Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title