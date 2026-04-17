Cansız bedeni 10 yıl sonra bağ evinde bulunmuştu: 2 sanığa müebbet hapis

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2014 yılında kaybolan ve 2024 yılında Doğanşehir ilçesinde bir bağ evinin temelinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Bağatur'un öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Bağatur'un eski eşi ile bir sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeşilyurt ilçesinde 2014 yılında kaybolan ve 10 yıl sonra 2024 yılının Temmuz ayında Doğanşehir'de deprem sonrası çöken bağ evi enkazında cesedi bulunan Hüseyin Bağatur cinayetiyle ilgili davada karar açıklandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, sanıklardan Ali Rıza Türker ve Hüseyin Bağatur'un boşandığı eşi Hediye Geçen'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklardan Bayram Türker'e ise "suç delillerini gizleme" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. - MALATYA

