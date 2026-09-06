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Battalgazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 80 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Battalgazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 80 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 80 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, adli işlemler sürüyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 80 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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