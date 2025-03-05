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Malatya-Adıyaman karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

Malatya-Adıyaman karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
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Malatya-Adıyaman karayolu Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında meydana gelen tek araçlı trafik kazasında 65 yaşındaki sürücü Veysel B. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya- Adıyaman karayolu Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen tek araçlı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde sürücü Veysel B.'nin (65) yönetimindeki 25 ACU 847 plakalı araç, Malatya'dan Adıyaman yönüne seyir halindeyken, D-850-10 karayolu üzerinde kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yattı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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