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Malatya 3. sayfa haberleri... Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

Malatya 3. sayfa haberleri... Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

3. Sayfa Haberleri

Malatya habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Malatya'daki Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Malatya'daki Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen programda, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, yetkileri ve bu yetkileri hangi durumlarda kullanabilecekleri, özel güvenlik hukuku, yetki alanı içinde ve dışında olan durumlar vatandaşla iletişim dersleri, genel kollukla iletişim suça müdahaleden sonra yapılması gereken işlemler gibi konular anlatıldı.

Programda ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla genel kolluk birim amirleri ve sağlık kuruluşları yöneticileri ile de istişarelerde bulunuldu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Malatya 3. Sayfa Haberler

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