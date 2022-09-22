Malatya 3. sayfa haberi | Malatya'da 186 bin kaçak makaron ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Malatya haberlerine göre Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı yaklaşık 186 bin adet makaron ele geçirildi. Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı yaklaşık 186 bin adet makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 186 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişiye "5607" sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Malatya 3. Sayfa Haberler

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