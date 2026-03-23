'Makas atmadım, sadece hız yaptım' dedi: Cezadan kaçamadı

Kadıköy sahil yolunda trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü pahalıya mal olan bir cezayla karşılaştı. İddiaya göre sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında sürücüye toplam 90 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Durdurulan sürücü ise cezaya itiraz ederek, "Makas atmadım, sadece hız yaptık. Bence ayıp ediyorlar, doğru bulmuyorum. Pendik'ten geliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı