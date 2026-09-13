Makas atan sürücü trafiği tehlikeye attı
Diyarbakır’da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı.
Diyarbakır'da makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşandı. Hızla ilerleyen sürücü makas atarak trafikteki araçların arasından ilerledi. Makas atarak ilerleyen araç bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlikeli anlar, başka bir araçta bulunan yolcunun cep telefonu kamarasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı