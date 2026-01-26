Haberler

ABD'de 8 kişiyi taşıyan uçak düştü

Güncelleme:
ABD'nin Maine eyaletinde kalkış esnasında düşen uçakta pilot ve 7 yolcu bulunuyordu. Federal Havacılık İdaresi arama çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

ABD'nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan uçak, kalkış esnasında düşerek alev alırken, pilot ve yolcuları arama çalışmaları başlatıldı.

ABD'de uçak kazası meydana geldi. Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan uçak kalkış esnasında düşerek alev aldı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), çift motorlu turbo-fan Bombardier Challenger 600 tipi uçakta pilot dahil 8 kişi bulunduğunu ve arama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. FAA tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Bangor Uluslararası Havalimanı'nda yerel saatle 19.45'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Uçağın, Houston şehrinde bulunan hukuk firması Arnold & Itkin'e ait olduğu ve Texas eyaletinden Maine'e geldiği bilgisi paylaşıldı. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
