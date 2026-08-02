Macaristan’dan kuraklık alarmı: Paks Nükleer Santrali kapanabilir

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Orta Avrupa'yı etkisi altına alan kuraklık sonucu Tuna Nehri'nde su seviyesinde görülen rekor düşüş nedeniyle ülke elektriğinin yüzde 40'ını üreten Paks Nükleer Santrali'ni kapatmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Enerji arzında nükleer güce önemli ölçüde bağımlı olan Macaristan'da kritik bir gelişme yaşandı. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, bugün sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir mesaj yayınlayarak, Orta Avrupa'yı etkisi altına alan kuraklık sonucu Tuna Nehri'nde su seviyesinde görülen rekor düşüş nedeniyle ülke elektriğinin yüzde 40'ını üreten Paks Nükleer Santralini kapatmak zorunda kalacaklarını açıkladı. Magyar, Paks Nükleer Santrali'nin soğutma suyu ihtiyacını karşılayan Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, halen faaliyette olan iki reaktörden birinde üretimin durdurulduğunu açıkladı. Macar Başbakan, Paks Nükleer Santrali'nin soğutma suyu aldığı Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, santralde hala faaliyette olan son iki reaktör ünitesinden birinde daha üretimin durdurulduğunu açıkladı. Magyar, "Bu şekilde 2 bin megavat kapasiteli santralin üretimi 240 megavata geriledi" dedi.

"Bizi en az beş kritik gün bekliyor"

Macar lider, nehirde su seviyesinin bir santimetre daha gerilemesi halinde çalışan son ünitede de üretimin durdurulması gerekeceğini ifade ederek, "Paks Nükleer Santrali'nin 44 yıl sonra ilk kez muhtemelen bugün tamamen kapatılması gerekecek" dedi.

Bunun santralin tasarımcılarıyla işletmecilerin hiç ihtimal vermediği bir durum olduğunu belirten Peter Magyar, "Paks'taki elektrik üretimi geçici olarak tamamen duracak. Tuna'nın mevcut su seviyesi göz önüne alındığında, santralin tamamen kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamak gerekiyor" diye konuştu.

Elektriği bilinçli kullanma çağrısı

Paks'ın devre dışı kalmasıyla ülkenin daha önce görülmemiş bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Magyar, "Bizi en az beş kritik gün bekliyor. Paks Nükleer Santrali, yarın hiç elektrik üretmeyecek. Üstelik, sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı sıcak günler bizi bekliyor. Elektrik sistemimiz, kamu hizmetlerimiz ve elbette hepimiz çok büyük bir yükle karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandı.

Magyar, vatandaşlardan özellikle tüketimin en yüksek olduğu 17.00-22.00 saatleri arasında elektriği bilinçli kullanma çağrısı yaptı. Macar lider, ülkede yüzlerce yerleşim yerinde de su kullanımına kısıtlamalar getirilmek zorunda kaldıklarını da duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı