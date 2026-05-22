Macaristan'da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Güncelleme:
Macaristan'ın Tiszaujvaros kentindeki bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Macaristan'ın Tiszaujvaros'ta kentinde yer alan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Tesisin sahibi olan Macar enerji şirketi Mol Group, "Petrokimya sahasında Olefin 1 tesisinin yeniden devreye alınması sırasında bir patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve müdahale halen devam ediyor. Kazanın nedenleri uzmanlar tarafından araştırılıyor" dedi. - BUDAPEŞTE

