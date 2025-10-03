Haberler

Mabel Matiz'e 'Perperişan' şarkısı nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemi

Mabel Matiz'e 'Perperişan' şarkısı nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih Karaca'nın "Perperişan" şarkısındaki sözlerin cinsel arzuyu tahrik edici nitelikte olduğu, erotik çağrışımlar içerdiği ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi. Şarkının sosyal medyada yaş sınırı olmadan paylaşılması da suçun nitelikli hali sayıldı. Karaca için 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Şarkıcı Mabel Matiz'e yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

SÖZLERİN ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Şeytani planı ortaya çıktı

MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Planı ortaya çıktı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Milyonların beklediği kira artış oranı belli oldu
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.