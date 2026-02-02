Haberler

Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda, toplam 4 kişi tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Lüleburgaz ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12,61 gram metamfetamin, 130,98 gram sıvı sentetik kannabinoid (yaklaşık 3 kilo 994 gram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirilen), 15,83 gram sentetik kannabinoid, 0,93 gram skunk ve 0,11 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 3 adet hassas terazi, 1 adet grinder, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 675 TL ile 5 euro, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca fişeği ve 4 adet payp ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik yapılan ara yakalamalarda 2 kişi tutuklanırken, adli mercilere sevk edilen Ö.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.D., S.Ç., A.T. ve E.C.E. isimli 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

500
