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Lüleburgaz’da otomobil ile SUV araç çarpıştı: 8 yaralı

Lüleburgaz’da otomobil ile SUV araç çarpıştı: 8 yaralı
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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