Lüleburgaz'da 285 gram metamfetamin ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 285 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmada, Lüleburgaz ilçesinde bir araçta yapılan aramada 285 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ve Y.Ç. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRKLARELİ

İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha