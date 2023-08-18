Lüleburgaz'da İnşaat Çatısında Yangın Çıktı

Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları süren bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aynı ilçede yol yapım çalışmaları da devam ediyor. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Ali Can mazbatasını aldı.