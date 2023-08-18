Lüleburgaz'da İnşaat Çatısında Yangın Çıktı
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Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları süren bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aynı ilçede yol yapım çalışmaları da devam ediyor. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Ali Can mazbatasını aldı.
Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları süren bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yol yapım çalışması
Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların İstasyon Caddesi'nde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada caddenin sıcak asfalt ile kaplanacağı bildirildi.
CHP İlçe Başkanı Can, mazbatasını aldı
CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığına seçilen Ali Can, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim alan Can, partilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törene CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan da katıldı.