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Lüleburgaz'da otomobiller çarpıştı: Bir sürücü hastaneye kaldırıldı

Lüleburgaz'da otomobiller çarpıştı: Bir sürücü hastaneye kaldırıldı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hastaneye kaldırıldı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan beyaz renkli 16 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan 39 DY 206 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 39 DY 206 plakalı otomobilin ön tekerlek kısmında ağır hasar meydana gelirken, tekerleği ise yerinden çıktı. Diğer otomobilin ön kısmında da büyük hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 16 plakalı otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yolda fren izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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