Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

Eurofighter alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz

Lüks otomobil alevlere teslim oldu, D-100 karayolu trafiğe kapandı

Lüks otomobil alevlere teslim oldu, D-100 karayolu trafiğe kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da D-100 karayolunda BMW marka otomobil alevlere teslim olurken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Üsküdar'da D-100 karayolunda BMW marka otomobil alevlere teslim olurken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Olay, Üsküdar ilçesi Çamlıca rampası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde meydana geldi. O.M. idaresindeki 34 DT 6161 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu gönderiyor
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran penaltı
img

TÜİK'in eski patronundan emeklileri çıldırtacak sözler
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin rezilliğine bakar mısınız?
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
Putin, Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt

Putin neden üniforma giydi? Dünyanın merak ettiği soruya manidar yanıt
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.