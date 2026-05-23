Rusya: "Ukrayna'nın Luhansk'ta koleje yönelik saldırısında can kaybı 10'a yükseldi"

Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinde bir koleye düzenlenen İHA saldırısında ölü sayısı 10'a, yaralı sayısı 48'e yükseldi. Ukrayna suçlamaları reddederken Putin misilleme talimatı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Luhansk bölgesinde bulunan bir koleje düzenlenen İHA saldırısında can kaybı arttı. Pasechnik 11 kişinin ise hala kayıp durumda olduğunu aktardı.

Ukrayna suçlamayı reddetti, Putin misilleme talimatı verdi

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova dün yaptığı açıklamda, Ukrayna ordusunun Luhansk Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Starobilsk kolejinin binasına ve öğrenci yurduna saldırdığını, saldırı sırasında olay yerinde 14-18 yaş arası 86 gencin olduğunu, ilk bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurdun 5 katından 3'ünün yıkıldığı, yakınlarda askeri tesis bulunmadığı ve Ukrayna'nın neye saldırdığını biliyor olması gerektiği vurgulanmıştı.

Ukrayna ordusu ilerleyen saatlerde Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti. Yapılan açıklamada, bölgedeki seçkin bir İHA komuta birliğine saldırı gerçekleştirildiği ifade edilmiş, Kiev'in uluslararası insani hukuka uyduğu vurgulanmıtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rus ordusuna saldırıya karşılık misilleme seçenekleri hazırlama talimatı vermişti.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın 2022'de tek taraflı olarak kendi toprağı ilan ettiği 4 bölgeden biri olan Luhansk'ı geri almak istiyor. - LUHANSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
