Haberler

İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'a çıktığını açıkladı. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in taraflar arasında yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı yükselmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Doktorları dinlemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Doktorları dinlemedi yine sahneye çıktı! Konseri tamamlayamadı

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt