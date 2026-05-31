İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi

İsrail'in taraflar arasında yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı yükselmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını açıklamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı