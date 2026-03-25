İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı bin 94'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 153 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 94'e, yaralananların sayısının 3 bin 119'a yükseldiğini açıkladı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı