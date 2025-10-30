Louvre Müzesi'nde Soygun: 5 Kişi Gözaltında

Paris savcısı Laure Beccuau, Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ana şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Paris savcısı Laure Beccuau, Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Beccuau, soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ana şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. Savcı Laure Beccuau, baş şüpheli hakkında, "Onu bir süredir takipteydik" dedi.

Pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli olayla ilgilerini kısmen kabul etmişti

Savcı Beccuau, "Müzedeki soyguna karıştığı şüphesiyle pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmayı yürüten ekibe olayla ilgilerini kısmen kabul ettiklerini söyledi" açıklamasını yapmıştı. Savcı, "Mücevherler henüz elimizde değil. Ancak bulunacaklarına ve yeniden Louvre Müzesi'ne döneceklerine dair umudumu koruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Louvre soygunu 7 dakikada soyulmuştu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygunu 7 dakikada gerçekleştiren hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Müze müdürü istifasının reddedildiğini açıklamıştı

Müze Müdürü Laurence des Cars soygunun ardından yaptığı açıklamada, "Pazar günü müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullanmıştı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirerek, "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyerek, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu. Müze Müdürü des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı. - PARİS