Londra'da araç sürücüsü yayaların arasına daldı

İngiltere'nin Londra şehrinde bir kadın sürücünün yayaların arasına dalmasının ardından, sosyal medya ünlüsü olduğu düşünülen bir kadın ağır yaralandı. Olay sonrasında sürücü gözaltına alındı.

Pazar günü sabaha yakın saatlerde Londra'da popüler gece mekanlarının bulunduğu Argyll Sokağı üzerinde bir kadın sürücü, iddialara göre aracını tartıştığı bir kadının üzerine sürdü. Acil durum ekipleri, yerel saatle sabah 04.30'da bir aracın yayalara çarptığı yönünde çağrı aldı. Olay sonucu aracın altında kalan kadın yaşam mücadelesi verirken, orada bulunan bir adam da yaralandı. Aracın önünde yer alan kadının yere savrularak aracın altında sıkıştığını, çevredekilerin ise yardım için koşuşturduğu görüldü. Olay sırasında bir elektrikli scooterı aktif hale getirmeye çalıştığı görülen bir adam da kendini olayın ortasında bularak yan tarafa savruldu. Olay öncesinde görgü tanıklarının olacakları sezerek, "Kadını ezecek" diye haykırdıkları duyuldu.

Olayda yaralanan ve bir sosyal medya ünlüsü olduğu düşünülen 30'lu yaşlardaki kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 50'li yaşlardaki adamın ise hayatının geri kalanını etkileyebilecek düzeyde yaralandığı ifade edildi.

Londra polisi, olay sonrasında 29 yaşındaki araç sürücünün cinayete teşebbüs, ağır yaralama, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu. Polis yetkilileri, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini açıkladı. - LONDRA

ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

Savaş çanları yeniden çalıyor! ABD donanması İran gemisini vurdu
Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan 'COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan 'sıfır atık' konuşması

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 ölü, 6 yaralı

Havai fişek fabrikasında patlama! Onlarca ölü ve yaralı var
Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler

Tepkiler sonrası apar topar diziden çıkarıldı! Sahneleri bile sildiler