- Londra'da Mahsa Amini için protesto düzenlendi

LONDRA - İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto düzenlendi.

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen protestoya binlerce kişi katıldı. Londra merkezde bulunan Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler İran hükümetine tepki göstererek, Mahsa Amini için şarkılar söyledi. Yerel saatle 13.00'da başlayan protestoya Londra genelinden binlerce kişi katılırken, alanın etrafında da geniş güvenlik önlemleri alındı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.