Litvanya'da ulusal veri sisteminden 600 binden fazla kayıt çalındı

Litvanya ulusal veri arşivinden 600 binden fazla kaydın sızdırıldığı, olayın yabancı bir ülke tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği bildirildi. Devlet Sicil Merkezi Başkanı istifa etti.

Kuzey Avrupa'da bulunan 2.9 milyon nüfuslu Baltık ülkesi Litvanya'da ulusal veri arşivinden 600 binden fazla kayıt sızdırıldı. Litvanya Başsavcılığından yapılan açıklamada, sızıntının yetkili kurumların giriş bilgileri kullanılarak gerçekleştirildiği, gayrimenkul ve tüzel kişilere ait kayıtlara erişim sağlandığı belirtildi. Yetkililerin ek siber güvenlik önlemleri aldığı, bu önlemler arasında şüpheli veri kullanıcılarının hesaplarının bloke edilmesi ve kimlik bilgilerinin güncellenmesi şartıyla erişimin kısıtlanmasının yer aldığı aktarıldı. Olayın yabancı bir ülke tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ifade edildi. Büyük veri sızıntısının ardından Devlet Sicil Merkezi Başkanı Adrijus Jusas istifa etti. Muhalif siyasetçi Laurynas Kasciunas, veri sızıntısının Rus istihbarat operasyonuyla bağlantılı olabileceğini belirtirken, iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı.

Veri sızıntısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - VILNIUS

