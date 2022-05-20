Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti! Yaşananlar çok korkunç - Haberler

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Liseli eski sevgililerin mezarlıktaki buluşması kanlı bitti! Yaşananlar çok korkunç

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski sevgili oldukları belirtilen iki genç, konuşmak için mezarlığa gitti. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Gençlerden erkek olanı, elindeki bıçakla eski kız arkadaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız, tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayda B.A. (15), eski kız arkadaşı G.O. ile buluştu. İddiaya göre, bir süre sonra ikilinin arasında tartışma çıktı. B.A., çıkan tartışmada yanındaki bıçak ile G.O.'yu bıçakladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

G.O., boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, B.A.'da bıçak ile intihara teşebbüs ederek kendisine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralı G.O. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, B.A. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de mezarlıkta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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