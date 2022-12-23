Liseli Büşra'nın öldüğü kazada servis şoförü tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta 18 lise öğrencisinin yaralandığı ve 15 yaşındaki Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili servis şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'ta 18 lise öğrencisinin yaralandığı ve 15 yaşındaki Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili servis şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 Aralık'ta Fikret B. idaresindeki 67 AT 873 plakalı midibüs Çatalağzı beldesinde 100 metreden uçuruma yuvarlanmış, kazada 18 öğrenci yaralanırken 15 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede stent takılan sürücü Fikret B. yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü Fikret B. hakkından sevk edildiği adli makamlarca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutuklama kararı verildi. Kararı duygunca baygınlık geçiren sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikret B.'nin buradaki tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çatalağzı Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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