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Atakum'da lise öğrencisini tehdit ve darp eden şahıs yakalandı

Atakum'da lise öğrencisini tehdit ve darp eden şahıs yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir lise öğrencisini tehdit ettiği, takip ettiği ve kasten yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir lise öğrencisini tehdit ettiği, takip ettiği ve kasten yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, Y.C.K.'nin bir lise öğrencisini tehdit ettiği, takip ettiği ve kasten yaraladığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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