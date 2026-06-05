Atakum'da lise öğrencisini tehdit ve darp eden şahıs yakalandı

Samsun'da bir lise öğrencisini tehdit ettiği, takip ettiği ve kasten yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, Y.C.K.'nin bir lise öğrencisini tehdit ettiği, takip ettiği ve kasten yaraladığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı