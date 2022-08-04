Likya yolunda mahsur kalan 2 turisti JAK Timi kurtardı - Haberler

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Likya yolunda mahsur kalan 2 turisti JAK Timi kurtardı

Likya yolunda mahsur kalan 2 turisti JAK Timi kurtardı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken yollarını kaybeden 2 turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından bulunarak kurtarıldı.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken yollarını kaybeden 2 turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından bulunarak kurtarıldı.

Musadağı bölgesi Likya yoluna doğa yürüyüşüne giden 2 turistin yollarını kaybetmeleri sonucu mahsur kaldığı ihbarını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Tim Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ekipler 2 turisti buldu. Ekipler çok susamış olan turistlere hemen su verdi. Yapılan ilk yardımın ardından D.T. ve Y.T. adlı turistler dağdan indirilip, Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Kumluca Likya 3. Sayfa Haberler

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