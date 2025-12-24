Ankara'da düşen uçağın parçaları geniş alana yayıldı

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü. Vatandaşlar uçağın geniş alana yayılan parçalarını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçak Trablus'a gitmek için saat 20.10'da Esenboğa Havalimanından havalandı. Saat 20.52 itibari ile uçakla iletişim kesilirken uçak Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarına düştü. Uçağın düşmesinin parçalar geniş alana yayılırken o parçalar olay yerine giden vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA