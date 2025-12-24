Haberler

Ankara'da düşen uçağın parçaları geniş alana yayıldı

Güncelleme:
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan Falcon 50 tipi uçak, Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Uçağın parçaları geniş bir alana yayıldı ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü. Vatandaşlar uçağın geniş alana yayılan parçalarını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçak Trablus'a gitmek için saat 20.10'da Esenboğa Havalimanından havalandı. Saat 20.52 itibari ile uçakla iletişim kesilirken uçak Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarına düştü. Uçağın düşmesinin parçalar geniş alana yayılırken o parçalar olay yerine giden vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Kurtulan olmadı
