- Libya'da tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı

TRABLUS - Libya'da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü. Çok sayıda kişi yaralandı.

Libya'da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların kutlama yaptığı tribün çöktü. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kutlamanın başkent Trablus'ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu'nda oynan maöta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.