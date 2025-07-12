Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın Karikatürleri Yayınlandı, Yazı İşleri Müdürü Tutuklandı
Leman Dergisi'nde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize görselleri nedeniyle yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
LemanDergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa