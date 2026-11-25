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Karaman'da seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 42 CCU 57 plakalı Volkswagen marka minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Trafik levhasına çarparak duran minibüste yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan minibüsteki kişilerin, Konya'da hastanede bulunan yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı