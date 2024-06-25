Las Vegas'ta apartmana silahlı saldırı: 5 ölü, 1 ağır yaralı
ABD'nin Las Vegas kentinde bir apartmanda iki farklı daireye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
ABD'nin Las Vegas kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.
SALDIRIDA 5 KİŞİ ÖLDÜ
ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde bir apartmanda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4'ü kadın 1'i erkek 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis, saldırıyla ilgili 57 yaşındaki Eric Adams adlı şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelinin iki farklı daireye silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.