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Las Vegas'ta apartmana silahlı saldırı: 5 ölü, 1 ağır yaralı

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ABD'nin Las Vegas kentinde bir apartmanda iki farklı daireye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD'nin Las Vegas kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.

SALDIRIDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde bir apartmanda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4'ü kadın 1'i erkek 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, saldırıyla ilgili 57 yaşındaki Eric Adams adlı şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelinin iki farklı daireye silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Las Vegas Saldırı Olay Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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