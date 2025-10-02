Haberler

LaGuardia Havalimanı'nda Uçak Çarpışması: 2 Yaralı

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait iki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılmakta.

ABD'nin New York kentinde yer alan LaGuardia Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait Endeavor Air'e bağlı iki yolcu uçağı taksi yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yetkililer, Virginia eyaletinde yer alan Roanoke kentine havalanmak üzere taksi yapan 5155 uçuş numaralı uçağın kanadının, Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Charlotte kentinden gelen ve aprona taksi yapan 5047 uçuş numaralı uçağın burun tarafına çaptığını aktardı. Kaza sırasında uçaklarda toplam 93 kişinin bulunduğu ifade eden yetkililer, kazanın düşük hızlarda gerçekleştiğini aktardı.

Federal Havacılık İdaresi, tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın M ve A taksi yollarının kesiştiği noktada meydana geldiği belirtilerek, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi. İdare, hava trafik kontrolünün 5155 uçuş numaralı uçağa kesişme noktasını geçmeden önce beklemesi ve diğer uçağa yol vermesi talimatını verdiğini kaydetti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
