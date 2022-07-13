'Laf atma' tartışması meydan muharebesine döndü 'Laf atma' tartışması meydan muharebesine döndü Bursa'da laf atma tartışmasında ortalık meydan muharebesine döndü. 'Laf atma' tartışması meydan muharebesine döndü BURSA - Bursa'da laf atma tartışmasında ortalık meydan muharebesine döndü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla acımadan vurdu. Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'laf atma' meselesi yüzünden tarafların arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımadan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre birbirlerine vuran tarafların kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Tarafların kavgası polis merkezinde sona erdi. İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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