Sakarya'da 11 kişinin öldüğü zincirleme kaza davasında kati raporlar bekleniyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin açılan davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve kati raporların beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 2 sanık ile 1 müşteki avukatı katıldı.

Davada taraf olan diğer avukatlar ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda talep edilen kati raporların beklenmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 19 Kasım tarihine erteledi.

Ne olmuştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde 28 Aralık 2023'te saat 04.50 sıralarında yoğun sisin etkili olduğu bölgede, aralarında 3 yolcu otobüsü ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kazaya karışan 7 sürücüden 3'ü; Kayseri-İstanbul seferini yapan otobüsün şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferini yapan otobüsün şoförü S.S. ve Adana'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan tırın sürücüsü O.K., 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Otobüs sürücüsü F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın görülen ilk duruşmasında, taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Şu an dosyada tır sürücüsü O.K., otobüs sürücüleri S.S., H.Ö. ile F.Ç. tutuksuz olarak yargılanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı