Haberler

Sakarya'da 11 kişinin öldüğü zincirleme kaza davasında kati raporlar bekleniyor

Sakarya'da 11 kişinin öldüğü zincirleme kaza davasında kati raporlar bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 11 kişinin öldüğü, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin davanın duruşması, eksik raporlar nedeniyle 19 Kasım'a ertelendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin açılan davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve kati raporların beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 2 sanık ile 1 müşteki avukatı katıldı.

Davada taraf olan diğer avukatlar ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda talep edilen kati raporların beklenmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 19 Kasım tarihine erteledi.

Ne olmuştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde 28 Aralık 2023'te saat 04.50 sıralarında yoğun sisin etkili olduğu bölgede, aralarında 3 yolcu otobüsü ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kazaya karışan 7 sürücüden 3'ü; Kayseri-İstanbul seferini yapan otobüsün şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferini yapan otobüsün şoförü S.S. ve Adana'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan tırın sürücüsü O.K., 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Otobüs sürücüsü F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın görülen ilk duruşmasında, taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Şu an dosyada tır sürücüsü O.K., otobüs sürücüleri S.S., H.Ö. ile F.Ç. tutuksuz olarak yargılanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Reşo Ağa' olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı

Reşo Ağa gözaltında! 15 adamıyla birlikte kıskıvrak yakalandı
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi