Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde meydana gelen trafik kazasında bir araç, tıra arkadan çarparak devrildi. Kazada 31 yaşındaki sürücü Cihat Duman hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
İSTANBUL - Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HMN 436 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, 59 FG 563 plakalı tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarpmıştı. Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetmişti.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.